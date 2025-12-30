El presidente de Taiwán promete "actuar con responsabilidad" en medio de maniobras chinas

"Actuaremos con responsabilidad, sin escalar el conflicto ni provocar disputas. En este momento, la unidad entre civiles y militares y no dejarnos engañar por la desinformación y las noticias falsas constituyen la fuerza más poderosa para proteger nuestro hogar democrático", aseveró el mandatario a través de su cuenta oficial de Facebook.

Lai, tachado de "independentista" y "alborotador" por las autoridades de Pekín, instó a la ciudadanía taiwanesa a animar a los "héroes que se encuentran en primera línea" y a defender la "soberanía" y la "libertad" de Taiwán, isla gobernada de forma autónoma desde 1949 y cuya soberanía es reclamada por China.

El líder isleño recalcó que mantener la paz en el estrecho de Taiwán y en el Indopacífico es una "aspiración compartida por la comunidad internacional y también el firme compromiso de Taiwán como miembro de la región".

"Sin embargo, el Partido Comunista Chino (PCCh) ha intensificado recientemente de forma reiterada su presión militar, algo que dista mucho de ser el comportamiento propio de una gran potencia responsable", denunció Lai.

"Ruego a la población que esté tranquila: frente a las distintas intrusiones y operaciones de manipulación cognitiva, el equipo de seguridad nacional y las fuerzas armadas trabajan siempre de forma estrechamente coordinada, evaluando en tiempo real la evolución de la situación y garantizando al máximo la seguridad del país", agregó.

Estas declaraciones tuvieron lugar durante el segundo día de las maniobras militares lanzadas por el Ejército chino en los alrededores de Taiwán, con el propósito de enviar una señal de "advertencia" contra las "fuerzas externas" que busquen "interferir" en la cuestión taiwanesa.

Durante el primer día de los ejercicios, Pekín simuló varios escenarios de conflicto, entre ellos ataques a objetivos marítimos y terrestres, operaciones antisubmarinas, bloqueo de puertos y áreas clave y ejercicios para lograr la "superioridad aérea regional", en los que participaron bombarderos, cazas, destructores, fragatas y drones.

En su último informe, el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) de Taiwán indicó que, entre las 06:00 del lunes (22:00 GMT del domingo) y las 06:00 del martes (22:00 GMT del lunes), había detectado un total de 130 aeronaves de guerra chinas en los alrededores de su territorio, la segunda cifra diaria más alta registrada hasta la fecha.

La cartera castrense también confirmó este martes que el Ejército chino había realizado, a partir de las 09:00 horas (01:00 GMT) de hoy, una ronda de disparos con munición real contra un área delimitada al norte de la isla.