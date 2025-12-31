Mundo
31 de diciembre de 2025 - 11:10

Bolsas de Sao Paulo y Buenos Aires no operan este miércoles por festividades de fin de año

Atención abonados: Las bolsas de valores de Sao Paulo y Buenos Aires no operan este miércoles por las festividades de fin de año, por lo que no habrá información bursátil ni cambiaria en esos países.

Por EFE