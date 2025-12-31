Indonesia inicia la séptima jornada de búsqueda para los tres españoles desaparecidos

Varios navíos que participan en la misión zarparon a primera hora de la mañana desde el puerto de Labuan Bajo, en el oeste de la isla de Flores y donde se coordinan parte de las labores, para esta séptima jornada, el mínimo legal que estipula la ley indonesia.

Las autoridades indicaron a EFE que decidirán si "extender" la misión tras analizar los resultados de hoy, mientras que ayer, durante una reunión en el puesto de mando, apuntaron que "esperan" ampliar los días del dispositivo, sin precisar un número, debido a que todavía trasladan recursos hasta el zona de búsqueda.

En el contingente desplegado en la presente jornada se encuentra un grupo de cuatro buzos profesionales voluntarios -dos españoles, un argentino y un francés- montados en una lancha rápida equipada con un potente sonar, llegado ayer desde Yakarta.

Esta embarcación peinará parte del fondo marino y en el caso de detectar posibles restos, los buzos se sumergirán para proceder a una confirmación visual.

Localizar el pecio del barco es uno de los objetivos del operativo, ya que los rescatistas mantienen la hipótesis de que los cuerpos de los desaparecidos, un adulto y dos menores, podrían estar atrapados en su interior.

Las fuertes corrientes submarinas y la profundidad de la zona donde zozobró el barco turístico alrededor de las 20.30 hora local del viernes (13.30 GMT) cerca de la isla de Padar son algunos de los mayores retos a los que se enfrenta el operativo, que comenzó la misma noche de incidente.

De los 11 pasajeros que viajan en el barco en el momento del accidente, siete (dos españoles, cuatro tripulantes y un guía -estos indonesios-) fueron rescatados y los equipos de búsqueda recuperaron el lunes el cuerpo sin vida de una menor de edad española.

Los tres españoles que siguen sin ser localizados son Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; y dos menores: un hijo de Martín y un hijo de Andrea Ortuño, una de las supervivientes del naufragio y madre tanto de la otra menor rescatada como de la víctima mortal encontrada hace dos días.

Ambos adultos contrajeron matrimonio recientemente.