Netanyahu: actuaremos contra Irán si reanuda la producción misiles y programa nuclear

"No buscamos una escalada, espero que no, pero si lo hacen ya no habrá limites", avisó el mandatario israelí.

Netanyahu está convencido de que el régimen de los Ayatolás "ha estado intentando recuperar sus instalaciones de producción de misiles balísticos" que atacaron durante la guerra de doce días del pasado mes de junio en la que también participó Estados Unidos.

"En las dos últimas semanas, hemos sabido que Irán ha estado realizando maniobras y practicando el lanzamiento de misiles balísticos contra Israel. Si se atreven a hacerlo, las consecuencias serán devastadoras", aseveró.

Además, el mandatario insistió en que Irán debe abandonar la idea de desarrollar un programa nuclear y pidió más inspecciones sobre su capacidad de enriquecimiento nuclear.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Creo que con Irán, el verdadero problema es que deberían aceptar que no deberían tener capacidad de enriquecimiento nuclear; deberían retirar todo el material que ya han enriquecido, sacarlo de Irán y realizar inspecciones", dijo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Y agregó: "El presidente Trump también les ha advertido de que no lo hagan y yo creo que no cruzarán la línea de volver a reactivar su programa nuclear, sobre todo porque hace menos de un año ya sufrieron las consecuencias de hacerlo".

Sobre este asunto, el líder israelí cuenta con el apoyo de Trump, quien el lunes se mostró "absolutamente" a favor de apoyar un nuevo ataque de Israel contra el régimen iraní.

"Si Irán no alcanza un acuerdo, si Irán continúa con sus misiles balísticos y también con armas nucleares. Si continúan con los misiles, sí", dijo el lunes en una comparecencia junto a Netanyahu en el club Mar-a-Lago de Trump en Florida.

El mandatario israelí llegó a Estados Unidos el pasado domingo para mantener un nuevo encuentro con Trump, el quinto en lo que va de año, para abordar el alto el fuego en la Franja de Gaza y la situación en el resto de la región.