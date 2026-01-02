EE.UU. deportó a 7.431 migrantes irregulares nicaragüenses en 2025

Los 7.431 migrantes nicaragüenses llegaron a Managua entre enero y diciembre de 2025 a bordo de 66 vuelos, incluido un avión C-17 de la Fuerza Aérea estadounidense, indicó el funcionario, que no precisó el número de nicaragüenses deportados en 2024.

Los vuelos con repatriados aterrizaron en el aeropuerto internacional de Managua sin cobertura oficial ni anuncios por parte del Gobierno que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, pese a que mantienen una retórica “antiimperialista”.

Diciembre, con 1.372 migrantes nicaragüenses en condición irregular, fue el mes con mayor cantidad de deportados desde EE.UU., seguido de septiembre, con 1.012, de acuerdo con los datos del Departamento de Estado.

Hasta el 31 de agosto pasado, el acumulado era de 3.613 nicaragüenses repatriados en 30 vuelos. Entre septiembre y diciembre sumaron 3.818 nuevos deportados en 36 vuelos, para totalizar 7.431 nicaragüenses expulsados de EE.UU. en 66 vuelos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Deportan a Honduras a uno de los 222 opositores nicaragüenses desterrados a EE.UU.

El pasado diciembre las autoridades estadounidenses anunciaron que más de 2,5 millones de migrantes en situación irregular habían abandonado Estados Unidos desde la llegada de Donald Trump al poder el 20 de enero de 2025: más de 605.000 fueron deportados y 1,9 millones se “autodeportaron” de manera voluntaria.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El pasado 2 de junio, se comparó las redadas migratorias que ocurren en Estados Unidos con las persecuciones que hacía la Alemania nazi contra los judíos, y anunció que seguirán recibiendo a los migrantes nicaragüenses que sean deportados de ese país.