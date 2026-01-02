Imputan a un guía religioso por supuestamente abusar sexualmente de 4 mujeres en Colombia

El procesado John Jairo Leguia está acusado de "aprovechar el rol de pastor para proponer falsos rituales a las víctimas y someterlas", apuntó la institución en un comunicado.

La Fiscalía recopiló varias denuncias y obtuvo pruebas que dan cuenta de que el guía espiritual "citaba a feligreses y les proponía realizar supuestos rituales de sanación en los que debían desnudarse para aplicarles un aceite ungido".

El organismo indicó que las víctimas, en un estado de "indefensión", depositaban su confianza en el acusado, quien presuntamente "las persuadía y coaccionaba para someterlas sexualmente, con la idea de que todo hacía parte del rito".

Por estos hechos, un fiscal del Centro Atención Integral Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de San Andrés imputó a Leguia por los delitos de acceso carnal violento agravado y acto sexual violento.

El procesado no aceptó los cargos y, por disposición de una jueza, fue enviado a prisión preventiva.