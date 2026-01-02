La primera ministra japonesa y Trump reafirman vínculos entre planes de visita a EE.UU.

Takaichi y Trump señalaron que "profundizarán aún más las relaciones amistosas entre Japón y Estados Unidos, así como la amplia cooperación entre ambos países, incluida la economía y la seguridad", indicó Exteriores en un comunicado.

Durante la conversación telefónica, que duró 29 minutos y tuvo lugar en la noche del viernes, Trump invitó a Takaichi a visitar EE.UU. y ambos líderes acordaron que el viaje tendrá lugar "esta primavera", sin aportar más detalles sobre la posible fecha.

La última conversación entre ambos mandatarios data del pasado noviembre, cuando hablaron de fortalecer la alianza entre sus países y abordar los retos en el Indopacífico en plena escalada de tensiones entre Tokio y Pekín, a causa de unos comentarios de Takaichi sobre Taiwán.

Las relaciones entre China y Japón se han visto fuertemente deterioradas, después de que Takaichi afirmara el pasado noviembre que un eventual ataque chino contra Taiwán podría situar a Japón en una "situación de crisis" y justificar una intervención de sus Fuerzas de Autodefensa, palabras calificadas por Pekín de "extremadamente graves".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Trump visitó Japón el pasado octubre, con Takaichi a penas nombrada primera ministra, un encentro durante el que los líderes firmaron un acuerdo de cooperación en el sector de los minerales críticos y tierras raras y el archipiélago anunció un aumento del gasto en Defensa, siguiendo las exigencias de Washington.