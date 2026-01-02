ONG informa que ha confirmado solo 54 de las 88 excarcelaciones anunciadas en Venezuela

A través de sus redes sociales, Foro Penal indicó que los 54 excarcelados son todos venezolanos, de los cuales 51 son hombres y 3 mujeres.

El jueves, el Ministerio para el Servicio Penitenciario informó sobre la excarcelación de 88 personas que habían sido detenidas en un contexto de crisis política que se desató tras las elecciones presidenciales de 2024, cuando Maduro fue proclamado mandatario reelecto en medio de denuncias de fraude de la mayor coalición opositora, Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

La cartera de Estado indicó entonces que en las últimas horas se excarcelaron a 88 "nuevas" personas, quienes -según dijo- estaban detenidas por cometer delitos en el marco de las "acciones violentas" tras las presidenciales de 2024, todo esto -prosiguió- con el fin de "generar desestabilización" y "desconocer la voluntad soberana del pueblo venezolano".

Luego de estas elecciones, se desató una crisis en Venezuela a raíz de la controvertida reelección de Maduro, proclamada por el ente electoral -controlado por funcionarios afines al chavismo-, y de la denuncia de "fraude" por parte de la PUD, que reclama la victoria de Edmundo González Urrutia, actualmente exiliado.

En este contexto, más de 2.400 personas fueron detenidas -la mayoría de ellas excarceladas- y acusadas de "terroristas", según la Fiscalía, aunque varias ONG y partidos opositores las defienden como inocentes y aseguran que son presos políticos.

Hasta el 15 de diciembre, Foro Penal contabilizaba 902 presos políticos en Venezuela, 86 de ellos extranjeros o venezolanos con otra nacionalidad.

Sin embargo, el Ejecutivo de Maduro asegura que el país está "libre de presos políticos" y que los señalados como tal están encarcelados por la "comisión de terribles hechos punibles".