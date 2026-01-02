Policía alemana crea unidad especial para investigar espectacular robo bancario

"Hemos intensificado las investigaciones", explicó a la revista "Der Spiegel" un portavoz de la policía de Gelsenkirchen que explicó que la unidad especial se había hecho necesaria para analizar el flujo de informaciones que llegan y coordinar el trabajo con otros organismos policiales.

El daño real puede ser mayor que el de los 30 millones estimados ya que el cálculo ha sido hecho sólo a partir de las sumas aseguradas por el banco.

El robo de Gelsenkirchen se produjo en los días de navidad y, según el banco, afectó un 95 por ciento de las cajas de seguridad.

Después, en la misma región, ha habido otros robos en cajas de seguridad en Bonn y en Halle-Westfalia pero de menores dimensiones.

