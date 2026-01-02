Un cura colombiano es apuñalado en Italia por un hombre con problemas psiquiátricos

El sacerdote, de 45 años, se encuentra fuera de peligro después de ser operado inmediatamente después del ataque en el hospital de Baggiovara.

El suceso tuvo lugar en la mañana del 30 de diciembre en Módena (norte), cuando el cura era apuñalado en el cuello por un hombre que le había estado siguiendo desde que coincidiera con él poco antes en el bus, tal y como ha aclarado hoy la Fiscalía en un comunicado.

El agredido ha declarado que no conocía al atacante.

Un día después de los hechos las autoridades lograron encontrar y detener al agresor, y constataron que desde hacía algunos años estaba bajo tratamiento en un centro de salud mental.

