Austria establece un equipo de crisis para la seguridad de sus ciudadanos en Venezuela

Se ha emitido una alerta de viaje para toda Venezuela, instando a los austriacos que se encuentran en el país atacado a registrarse en la web del citado ministerio, informó la agencia local APA.

La ministra de Asuntos Exteriores, Beate Meinl-Reisinger (NEOS), aún no ha reaccionado directamente a los ataques estadounidenses, limitándose a compartir en redes sociales un comunicado de la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, en el que insta al respeto del derecho internacional sin dirigirse directamente a Estados Unidos.

Por su parte, la exministra de Energía y jefa del opositor y ecologista partido Los Verdes, Leonore Gewessler, condenó el ataque contra Venezuela ordenado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Donald Trump ataca #Venezuela. El mismo presidente que se enorgullece de ser un pacificador, que a cada oportunidad enumera las guerras que supuestamente ha terminado y que pretende terminar, ahora está bombardeando a un país soberano", escribió la líder política.

Según Gewessler, el ataque estadounidense de hoy al país latinoamericano no debe quedar impune y "es una señal inequívoca" para que Europa defienda "la unidad, la fuerza y ​​la defensa del derecho internacional".