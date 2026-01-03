Identifican a dos belgas entre las víctimas del incendio de Nochevieja en Suiza

Prévot informó durante una intervención en la televisión pública belga francófona, RTBF, que una de las mujeres ya ha sido tratada por quemaduras y dada de alta en Bélgica, mientras que la otra sigue desaparecida.

"Podemos empezar a temer lo peor", añadió el ministro, aunque advirtió que deben esperar un comunicado oficial de las autoridades suizas.

Bélgica anunció el viernes la llegada de cuatro personas heridas tras el incendio para recibir atención especializada en el país.

El Gobierno belga ofreció recibir a cinco pacientes con quemaduras graves y dos pacientes que requieran cuidados intermedios.

Asimismo, Prévot también anunció el pasado jueves que enviarán un equipo de apoyo especializado con "un jefe de equipo, dos médicos y dos enfermeras especializadas en quemaduras graves".

Una fiesta en un local nocturno de la lujosa localidad de Crans Montana se tornó en tragedia este jueves poco después de la medianoche cuando las llamas se propagaron en cuestión de minutos, causando un gran incendio que atrapó a los jóvenes que celebraban la llegada de 2026.

De acuerdo con datos de la Policía suiza, 40 personas perdieron la vida y unas 119 resultaron heridas, de ellos 71 son de nacionalidad suiza, 14 franceses, 11 italianos, cuatro serbios, un belga, un bosnio, un luxemburgués, un polaco y un portugués.