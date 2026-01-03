"Libertad, libertad" o "Maduro, te llegó tu hora": la celebración de venezolanos en Madrid

Los allí reunidos fueron arropados por coches que pitaban a su paso en señal de apoyo o transeúntes que se paraban para darles la "enhorabuena" por la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

"¡Qué viva Venezuela libre!", gritó un repartidor desde su bicicleta cuando pasó ante el reducido grupo de venezolanos -no llegaba a una decena cuando pudo constatarlo EFE- que se congregó frente al Consulado de la República Bolivariana en Madrid después de que Estados Unido atacara objetivos en el país suramericano y capturara a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Así lo anunció en redes el presidente estadounidense, Donald Trump, a quien dieron las gracias los venezolanos que ondearon sus banderas ante el Consulado de Madrid, custodiado por un furgón policial.

Entre los allí reunidos, que también tuvieron que escuchar cómo transeúntes criticaban a "los gringos", se encontraba Eric Zuleta, que detalló ser presidente de la Federación Nacional de Transporte de Venezuela y exdiputado.

"Delcy Rodríguez, la actual vicepresidenta, y el ministro de la Defensa, (Vladimir) Padrino López, salieron para Moscú. Esos son los que son guapos con el pueblo", aseguró Zuleta antes de desear la "restitución de la democracia", de las "leyes", de la "constitución" y de la "voluntad del pueblo" de Venezuela.

"Es lo que estamos exigiendo", añadió, al tiempo que defendió que "se debe instalar en el Gobierno" Edmundo González porque fue él quien "ganó las elecciones" de 2024.

Uno de los compatriotas que acompañó a Zuleta frente al Consulado celebró que hoy se concretó el "primer paso" para la "salida" del Gobierno "tan nefasto" que ha tenido Venezuela, y censuró la "opresión tremenda y feroz" del régimen de Nicolás Maduro, que será juzgado junto a su esposa en Estados Unidos por narcoterrorismo.

Otro manifestante llamó también a la "calma", porque aún queda "mucho trabajo por delante" para "terminar de sacar a todos los que faltan" de Venezuela.

"Tenemos mucha esperanza de que este sea el paso definitivo después de 27 años esperando", recalcó, interrumpido por un compañero para agregar que esperan que también "caigan" todos los que "han sido cómplices" de Nicolás Maduro.

De acuerdo a las cifras del Censo anual de población del Instituto Nacional de Estadística español (INE), a 1 de enero de 2024 residían en España 325.254 personas con nacionalidad venezolana.