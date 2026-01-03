Milei dice que González Urrutia debe asumir Presidencia venezolana tras captura de Maduro

"González Urrutia debería asumir. Él ganó las elecciones, tiene un mandato que asumir, es el presidente electo, Maduro era un usurpador de poder", expresó Milei durante una entrevista con la señal LN+.

El presidente argentino fue uno de los primeros líderes regionales en denunciar fraude en los comicios presidenciales de julio de 2024, en los que Maduro se atribuyó una victoria que fue muy cuestionada por la oposición y por numerosos actores de la comunidad internacional, que apuntaron a un triunfo de Urrutia, luego exiliado en España.

Milei consideró, además, que el ataque estadounidense y la captura de Maduro dejan "muy debilitado al régimen, que se empieza a resquebrajar" y agregó que esta es "la base para que se recomponga quien es el verdadero presidente, que es González Urrutia".

"Estamos viendo la caída de un dictador", añadió el mandatario argentino, que listó una serie de acusaciones contra Maduro incluyendo interferencias electorales en Argentina, Colombia, México y Bolivia, narcotráfico, lavado de dinero, alianzas con ONGs "para impulsar la izquierda radical en el mundo", vínculos con Irán, Hizbulá y Hamás, financiamiento de la guerrilla colombiana y "conexiones profundas con el Partido Socialista español y con Podemos".

Milei describió a Maduro como "un terrorista" y opinó que su captura "es una excelente noticia para el mundo libre" y es positiva tanto para Venezuela como para la región, porque "esta franquicia se extendió por todo América Latina y ha contaminado al continente con ideas perversas y siniestras".

También, enfatizó que la intervención estadounidense era la única forma en que Venezuela podía salir "de este desequilibrio siniestro" y señaló que "los cómplices del régimen deberían seguir la misma suerte" que Maduro.

"Es un nuevo renacer con más fuerza de la libertad. La libertad está renaciendo en todo el continente y eso nos va a traer prosperidad y nos va a permitir tener la vida que merecimos tener hasta que fuimos invadidos por la izquierda", concluyó.

Las declaraciones de Milei siguen al anuncio este sábado por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, de que su país llevó a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela".

Trump indicó que "su líder, el presidente Nicolás Maduro, ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país".

El Gobierno de Venezuela solicitó este sábado una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, después de los bombardeos estadounidenses en varias partes del país suramericano, entre ellas Caracas.