Opositores cubanos no apoyan la acción de EEUU, pero sí el ansia de libertad en Venezuela

En declaraciones a EFE, acusó además de "incoherencia" e "incongruencia" a La Habana al condenar la operación de EE.UU. en Venezuela cuando ha respaldado política y diplomáticamente durante años a Rusia en la invasión de Ucrania.

"El Gobierno cubano quiere que se condene en Caracas lo que apoya en Kiev. Esa incongruencia no le genera apoyo ni credibilidad internacional. Por supuesto que no le genera apoyo estratégico", afirmó.

Indicó que el CTDC "apoya y convalida" el derecho internacional, y considera que es "clave" el "respeto a la soberanía nacional".

No obstante, reconoció que el caso venezolano es complejo ya que el Gobierno chavista adolecía de "legitimidad" desde que el pasado julio "pisoteó y desconoció la soberanía popular" al falsear los resultados de las elecciones.

Además, arguyó que Caracas había generado "inestabilidad hemisférica" con sus lazos con el narcotráfico y el terrorismo, a través de sus relaciones con Irán y sus aliados regionales en Oriente Medio, y la migración masiva.

Todo esto, a juicio de Cuesta Morúa, "debilita el discurso de la no intervención" y "facilita la justificación" de la operación militar de EE.UU. en Venezuela, que ha atacado varias localizaciones en el país y capturado al presidente Nicolás Maduro.

"El CTDC apoya las ansias de libertad del pueblo venezolano", prosiguió el presidente de la plataforma opositora cubana, quien abogó por "trabajar para que democracia llegue a Venezuela con el menor costo humano posible".