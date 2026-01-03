Rusia derriba en una hora siete drones ucranianos que se dirigían hacia Moscú

Sobianin agregó que en los lugares de la caída de los fragmentos de los aparatos derribados trabajaban especialistas de los servicios de emergencia.

Se trata del tercer día consecutivo de ataques de drones contra la capital rusa.

La víspera, las autoridades locales informaron de tres aparatos neutralizados en el camino a Moscú.

Mientras, el 1 de enero cerca de la capital rusa fueron destruidos 25 drones enemigos, lo que obligó a suspender temporalmente las operaciones los principales aeropuertos moscovitas.

