Vicepresidenta Delcy Rodríguez se encuentra en Venezuela, informa canal Telesur

"Telesur confirma que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se encuentra en el país", publicó Telesur en su cuenta en X.

Rodríguez es la siguiente en la línea de sucesión presidencial, según los artículos 233 y 234 de la Constitución de Venezuela, que establecen las causales para la declaratoria de "falta absoluta" o "ausencia temporal" del presidente y los mecanismos previstos para elegir un eventual sucesor.

La declaratoria debe hacerla la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), señala la Constitución.

El diario The New York Times ya había informado que Rodríguez se encuentra en resguardo dentro de Venezuela.

La también ministra de Petróleo se comunicó en la madrugada de este sábado con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) para denunciar que desconocían el paradero de Maduro y exigir su fe de vida.

Fuentes no confirmadas habían informado sobre un viaje de la vicepresidenta a países aliados como Rusia o Cuba.

La madrugada de este sábado se escucharon varias detonaciones y sobrevuelo de aviones en la capital venezolana.

Trump luego confirmó los ataques en Venezuela y la captura de Maduro y de la primera dama.

Los representantes de los poderes públicos de Venezuela han pedido reiteradamente una "fe de vida" de Maduro, así como su regreso al país.