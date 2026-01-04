Al menos 25 muertos y 14 desaparecidos en un naufragio fluvial en el noreste de Nigeria

Según detalló a través de la red social Facebook la Agencia de Gestión de Emergencias del Estado de Yobe (YOSEMA, por sus siglas en inglés), el incidente ocurrió hacia las 19.50, hora local del sábado (18.50 GMT) en la zona de Nguru.

La embarcación transportaba 52 pasajeros que viajaban hacia Garbi, en Yobe, desde la localidad de Adiyani, en el estado de Jigawa (norte), donde las víctimas habían estado trabajando en agricultura, pesca y otras actividades comerciales locales, detalló la YOSEMA.

"Las operaciones de búsqueda y rescate continúan, con agencias de seguridad, personal de emergencia y voluntarios de la comunidad local trabajando incansablemente para localizar a los pasajeros desaparecidos y recuperar los cuerpos", aseveró la agencia, sin detallar el motivo del naufragio.

El gobernador de Yobe, Mai Mala Buni, dio el pésame a las familias de las víctimas y ordenó que se proporcione "todo el apoyo logístico y médico necesario" a las víctimas que están siendo tratadas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Rezo para que más supervivientes sean rescatados y puedan reunirse con sus familias", afirmó Buni, según recogen medios locales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los hundimientos de barcos, a menudo causados por la sobrecarga de las naves y la mala regulación del transporte acuático, son comunes en Nigeria, donde los pasajeros a menudo no usan chalecos salvavidas, lo que agrava la mortalidad de los accidentes.

El pasado septiembre, al menos 32 personas fallecieron en el naufragio de una embarcación en un río del oeste del país, en el estado de Níger, mientras al menos 25 murieron en otro episodio parecido en el estado noroccidental de Sokoto en agosto.