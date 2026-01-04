Francia confirma nueve franceses fallecidos en el incendio de un bar en Suiza

Un informe previo facilitado a última hora de la tarde de este domingo por el portavoz de Exteriores, Pascal Confavreux, en el plató de la televisión BFMTV, fijaba en ocho los fallecidos y un desaparecido, que ya ha sido localizado entre las víctimas mortales del incendio.

El Ministerio de Exteriores confirmó ahora que ya no hay ciudadanos franceses desaparecidos en esa tragedia, en la que resultaron heridos 23 ciudadanos de la misma nacionalidad, y algunos de ellos han recibido el alta hospitalaria.

Del total de 119 heridos, 17 pacientes fueron trasladados a Francia y se espera que un decimoctavo llegue este domingo por la noche, señaló el portavoz de la diplomacia francesa. Once de los heridos franceses están siendo tratados en Francia.

El ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, había confirmado esta mañana la presencia de un ciudadano francés de 39 años entre las cuarenta víctimas mortales del incendio ocurrido en Nochevieja en la localidad de Crans-Montana, en Suiza.

"Se trata de una tragedia terrible que me ha conmocionado personalmente, al igual que a muchos franceses. Y pienso en las familias que hoy se encuentran sumidas en la angustia, a la espera de noticias de sus seres queridos", manifestó Barrot a la televisión France 2, y recordó que el próximo viernes "se rendirá homenaje a las víctimas y a sus familias en Crans-Montana en un día de luto nacional".

Las tareas de identificación, que ya han terminado, han sido llevadas a cabo por la Policía Cantonal del Valais y el Instituto de Medicina Legal de Suiza. La mayoría de los 119 personas heridas presentan quemaduras muy graves y extendidas.