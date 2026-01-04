Italia repatriará mañana a sus jóvenes muertos en el incendio de Suiza

Los muertos italianos son seis, cuatro chicos y dos chicas de 16 y 17 años, pero solo cinco serán transportados a Italia ya que una de las víctimas residía en la ciudad suiza de Lugano, según precisan fuentes gubernamentales italianas.

Los cinco féretros serán llevados en un cortejo fúnebre hasta el aeropuerto militar de la ciudad suiza de Sion y ahí serán cargados en un avión de la Aeronáutica Militar italiana para poner rumbo a Italia a las 11.00 hora local (10.00 GMT).

El vuelo hará una parada en el aeropuerto de Milán (norte), desde donde varios de los féretros serán llevados por carretera hasta esta ciudad, a Bologna y a Génova (norte), y después proseguirá su ruta hasta Roma para entregar a la última víctima a sus familiares.

El embajador italiano en Suiza, Gian Lorenzo Cornado, que seguirá mañana la repatriación, ha confirmado este domingo que los 6 jóvenes italianos que figuraban aún como desaparecidos tras la tragedia han sido finalmente confirmados como muertos tras las pruebas genéticas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, un total de 14 italianos resultaron gravemente heridos pero 11 de ellos ya han sido trasladados en helicóptero desde Suiza, donde recibieron las primeras curas, hasta el hospital especializado en Grandes Quemados de Niguarda en Milán (norte).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El incendio del bar Le Constellation de Crans Montana acabó con la vida de 40 personas de varias nacionalidades cuando celebraban el año nuevo, de las que ya han sido identificadas 24, mientras que los heridos ascienden a 119, la mayoría con quemaduras muy graves.