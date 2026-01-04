La UA pide respeto al derecho internacional y varios países rechazan el ataque de EEUU

"La Unión Africana reafirma su firme compromiso con los principios fundamentales del derecho internacional, en particular el respeto a la soberanía de los Estados, su integridad territorial y el derecho de los pueblos a la autodeterminación, tal como se consagran en la Carta de las Naciones Unidas", señaló la UA en un comunicado difundido a última hora del sábado.

La organización panafricana subrayó "la importancia del diálogo, la solución pacífica de las controversias y el respeto de los marcos constitucionales e institucionales" en un marco de "cooperación y coexistencia pacífica entre las naciones".

"Los desafíos internos que enfrenta Venezuela solo pueden abordarse de manera sostenible mediante un diálogo político inclusivo entre los propios venezolanos", aseveró.

Así, la UA pidió a todas las partes que actúen "con moderación, responsabilidad y respeto del derecho internacional, a fin de evitar cualquier escalada y preservar la paz y la estabilidad regionales".

También en el continente africano, el Gobierno de Sudáfrica se mostró más contundente en su reacción al ataque de EE.UU., al afirmar en un comunicado que estos hechos "socavan la estabilidad del orden internacional y el principio de igualdad entre naciones".

Mientras, el canciller venezolano, Yván Gil Pinto, afirmó en su canal de Telegram haber recibido mensajes de apoyo de países como Namibia, Burkina Faso, Liberia, Chad, Angola, Níger y Gambia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este sábado que su país llevó a cabo "con éxito un ataque a gran escala" en suelo venezolano y que Maduro y Flores fueron "capturados y sacados del país".

Maduro pasó su primera noche recluido en la cárcel federal Metropolitan Detention Center de Brooklyn, en Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico y corrupción, mientras su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, recibió la orden del Tribunal Supremo venezolano de asumir como presidenta encargada del país.