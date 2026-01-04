Suecia ve liberada a Venezuela de Maduro, pero pide respeto al derecho internacional

"El pueblo venezolano ha sido liberado de la dictadura de Maduro. Pero todos los Estados también tienen una responsabilidad de respetar y actuar de acuerdo con el derecho internacional", escribió Kristersson en la noche del sábado a este domingo en unas declaraciones dirigidas a la agencia sueca 'TT'.

Kristersson destacó que Venezuela ha sido "una de las dictaduras socialistas más duras" y recordó que "Suecia señaló la falta de legitimidad democrática de Maduro", especialmente "tras el fraude electoral de 2024".

'TT' también recogió declaraciones de la ministra de Asuntos Exteriores de Suecia, Maria Malmer Stenergard, quien subrayó que "el único camino adelante" ahora consiste en "respetar el deseo del pueblo venezolano y alcanzar una solución negociada, democrática y pacífica".

"El dictador Nicolás Maduro carece de legitimidad democrática. El Gobierno sueco no derrama lágrimas por su pérdida del poder", concluyó la jefa de la diplomacia sueca.

