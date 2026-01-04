Un nuevo incendio en una vivienda pública de Hong Kong deja un muerto y ocho heridos

El fuego se originó alrededor de las 08:00 hora local (00:00 GMT) en una unidad de Mei Yue House, dentro del complejo residencial Shek Kip Mei Estate del distrito de Sham Shui Po. Los bomberos localizaron en el interior un cuerpo calcinado.

Entretanto, ocho residentes fueron evacuados y trasladados a hospitales por inhalación de humo o lesiones leves y unas 200 personas fueron desalojadas del edificio durante las operaciones, algunas protegidas con mantas térmicas ante las bajas temperaturas.

La densa humareda dejó temporalmente atrapados a varios vecinos hasta su rescate por los equipos de emergencia. El fuego fue controlado en menos de una hora, permaneciendo sus causas bajo investigación.

Este suceso reaviva la alarma por la seguridad en las viviendas públicas de Hong Kong, tras el devastador incendio del 30 de noviembre en Wang Fuk Court de Tai Po, que causó 161 muertos y decenas de heridos, el peor siniestro de este tipo en décadas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las pesquisas preliminares de aquel caso atribuyeron la rápida propagación de las llamas al uso de mallas de andamio no ignífugas instaladas durante obras de rehabilitación, una medida que supuso un ahorro para la contratista.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Dicha tragedia reveló una presunta práctica generalizada de colusión en licitaciones de renovación en la que consultores ganarían contratos con honorarios bajos para luego designar empresas afines y manipular criterios de adjudicación, derivando en recortes de costes y uso de materiales inadecuados.

En respuesta, la Comisión Independiente contra la Corrupción ha detenido a más de una treintena de personas, incluyendo directivos de Prestige Construction & Engineering y Will Power Architects, además de miembros de comités de propietarios, por presunta corrupción en proyectos valorados en miles de millones de dólares hongkoneses.

El jefe del Ejecutivo de la excolonia británica, John Lee, creó en diciembre un comité independiente para examinar las causas estructurales y la colusión en el sector de renovación, reforzando simultáneamente las operaciones contra estas prácticas.