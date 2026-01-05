Alemania responde a Trump que Groenlandia pertenece a Dinamarca y no puede haber anexiones

"Es totalmente evidente: Groenlandia es un territorio autónomo que pertenece a Dinamarca. Las fronteras no pueden modificarse mediante la fuerza, los territorios no pueden ser anexionados por la fuerza", dijo en la rueda de prensa ordinaria del Gobierno el portavoz adjunto, Sebastian Hille.

"Para nosotros rigen los principios del derecho internacional tal como están consagrados en la Carta de la ONU, y el canciller federal lo ha dejado claro reiteradamente en el pasado", añadió.

Hille recalcó que en todas las cuestiones relacionadas con Groenlandia Alemania mantiene un diálogo estrecho con Dinamarca, así como con sus socios europeos, que comparten esta postura.

Además, indicó, en la comunicación de Berlín con Washington "somos claros sobre esto".

Trump ha insistido este fin de semana tanto en la rueda de prensa posterior a la captura del líder venezolano, Nicolás Maduro, como en una entrevista con 'The Atlantic' en que Estados Unidos "necesita" Groenlandia.

"Necesitamos Groenlandia, sin duda", dijo Trump en la entrevista, en la que aseguró que la isla está "rodeada de buques rusos y chinos".

La política conservadora estadounidense y exdirectora de comunicación de Trump Katie Miller había compartido también en las últimas horas en sus redes sociales una imagen de Groenlandia cubierta por la bandera de EE.UU. y la palabra "soon" (pronto).

Tanto la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, como el presiente autónomo groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, han reiterado que la isla no está en venta y pedido a Trump que deje de hacer amenazas y demandas que "no tienen sentido".

Trump ha afirmado en varias ocasiones en el último año que Estados Unidos "necesita" Groenlandia, isla rica en recursos naturales, e incluso ha sugerido que podría explorar opciones para que pase bajo jurisdicción estadounidense.

Su designación el mes pasado del gobernador de Luisiana, Jeff Landry, como enviado especial de EE.UU. para Groenlandia desató las críticas de los gobiernos danés y groenlandés y una protesta formal ante el embajador estadounidense.

Esta isla ártica con una población de unos 57.000 habitantes en 2,1 millones de kilómetros cuadrados (el 80 % cubierto por hielo de forma permanente) depende en gran medida de los ingresos de la pesca y de la ayuda económica anual de Dinamarca, que cubre cerca de la mitad de su presupuesto total.

Groenlandia goza desde 2010 de un nuevo estatuto de autonomía que reconoce el derecho de autodeterminación, una posibilidad que apoya la mayoría de sus habitantes, aunque no a costa de perder nivel de vida, a la vez que rechaza formar parte de EE.UU, según sondeos recientes.