El presidente de Guatemala resalta la importancia de las elecciones de magistrados en 2026

En un mensaje divulgado en cadena nacional este domingo por la noche, Arévalo de León calificó como "crucial" el año 2026 por los procesos "decisivos" para "elegir nuevas autoridades".

De igual manera, el mandatario recordó que este año también le tocará al mismo gobernante elegir al nuevo fiscal general en reemplazo de la actual jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, quien se encuentra sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo fuertes señalamientos de corrupción.

"Este proceso es un enorme reto para nuestra democracia, ya que quienes durante décadas han abusado del poder y se han enriquecido con la corrupción, amenazan con seguir capturando nuestras instituciones", expuso el gobernante.

"Sin embargo, este momento histórico nos ofrece una oportunidad única a las guatemaltecas y guatemaltecos honestos para frenar esta amenaza", añadió.

Arévalo de León pidió a la población vigilar la designaciones que se llevarán a cabo y también participar en las mismas con la posibilidad de elegirse.

El Tribunal Supremo Electoral contará con cinco nuevos magistrados este año, que serán designados en un proceso que culminará en el Congreso, donde los 160 diputados que componen el Parlamento definirán a los abogados que ocuparán los cargos.

El nuevo Tribunal Supremo Electoral encargará de llevar a cabo las elecciones generales programadas para 2027.

De igual manera, este año se renovará la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país centroamericano, compuesto por cinco magistrados. Los mismos se eligen por decisión de cinco instituciones: la presidencia, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos (la única estatal), el Congreso y el Colegio de Abogados.

"Durante muchos años estas elecciones se llevaron a cabo en las sombras", advirtió Arévalo de León.

Según expertos, estas designaciones, al igual que la del nuevo fiscal general, que recaerá en manos del presidente en mayo próximo, son trascendentales para la lucha contra la corrupción en Guatemala.