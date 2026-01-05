Japón apunta a los drones y las guerras a largo plazo para reformar su política de defensa

"Tras las lecciones de la invasión rusa de Ucrania, los países se apresuran a prepararse para nuevas formas de combate, incluido el despliegue masivo de drones, y para guerras a largo plazo, y los cambios en el entorno de seguridad se están produciendo a un ritmo acelerado en varios campos", dijo la mandataria durante una rueda de prensa con motivo del Año Nuevo en la localidad de Ise (sur).

La mandataria apuntó además a la cooperación militar entre Rusia y Corea del Norte y al creciente militarismo de China, en un momento de enfriamiento de las relaciones entre Tokio y Pekín a cuenta de Taiwán, como ejemplos del empeoramiento de la situación de seguridad en el Indopacífico.

Takaichi aseguró que la revisión de los documentos tendrá como objetivo "proteger la independencia y la paz" en Japón, y matizó que el Ejecutivo seguirá discutiendo las reformas concretas, que planea presentar en primavera con el objetivo de que la revisión tenga lugar a finales de año.

Japón revisó por última vez su estrategia de seguridad nacional a largo plazo en 2022, cuando emprendió un giro sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial, al contemplar su mayor rearme desde entonces y capacidades de contraataque inéditas.

El eje central del debate en este caso se encuentra en la revisión de los tres principios fundamentales que el Ejecutivo japonés ha mantenido desde la posguerra en materia nuclear: no poseer, producir ni permitir la introducción de armas atómicas en su territorio.

También se abordará una actualización del objetivo del gasto nacional en defensa, así como el uso de aeronaves no tripuladas, el desarrollo de capacidades de misiles de largo alcance y la adquisición de un submarino de propulsión nuclear, punto que requeriría la reforma de los mencionados principios.

Japón lleva años percibiendo un entorno de seguridad más complejo, que considera se ha agravado con el acercamiento entre Rusia y Corea del Norte, la principal amenaza regional, en el marco de la invasión de Ucrania.

Takaichi es heredera ideológica del asesinado ex primer ministro Shinzo Abe, y se ha mostrado a favor de continuar con las reformas constitucionales con el fin de aumentar las capacidades de defensa.

Abe fue el impulsor hace una década de la reforma de la Carta Magna pacifista nipona para reconocer el principio de la "defensa colectiva", que la propia Takaichi invocó en una sesión parlamentaria en noviembre para justificar una potencial intervención militar ante un ataque chino contra Taiwán, desatando una crisis diplomática con Pekín que aún se mantiene.