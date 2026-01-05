Ministro peruano de Cultura visita Machu Picchu para fortalecer conservación y seguridad

Luna supervisó el complejo arqueológico acompañado por equipos técnicos del sector, con el objetivo de recoger información en campo sobre los principales aspectos que inciden en la gestión del sitio y disponer acciones concretas orientadas a su mejora integral, señaló el Ministerio de Cultura en un comunicado.

Explicó que la inspección estuvo enfocada en el fortalecimiento de la conservación y preservación del monumento, la optimización de los circuitos de visita, la mejora de la señalización turística, el refuerzo de la seguridad de visitantes y trabajadores, así como la mejora del proceso de venta y control de entradas, en beneficio de una experiencia ordenada, segura y sostenible.

La visita de Luna se realizó días antes de que los máximos responsables de la organización internacional New 7 Wonders visiten Machu Picchu para comprobar si debe conservar esa categoría, después de haber alertado sobre dificultades en la compra de boletos de ingreso y otros problemas de gestión del sitio arqueológico.

El ministro manifestó que una de las metas del Gobierno de transición es dejar una hoja de ruta clara y técnicamente sustentada, además de impulsar acciones estratégicas prioritarias que permitan mantener a Machu Picchu en óptimas condiciones, garantizando el equilibrio entre conservación del patrimonio, uso turístico responsable y desarrollo local.

En tal sentido, Luna supervisó el servicio de venta de boletos de ingreso a Machu Picchu que se brinda en el Centro Cultural Machu Picchu Pueblo, donde se evaluaron los procedimientos de atención al público, los mecanismos de control, la información brindada a los visitantes y las condiciones operativas del servicio.

Igualmente, la comitiva oficial recorrió los circuitos 1, 2 y 3, incluido el Puente Inca, junto a autoridades y especialistas responsables de la administración, conservación y vigilancia del área.

Durante el recorrido, se evaluaron los flujos de visitantes, los puntos críticos de seguridad, la claridad y suficiencia de la señalización, así como las condiciones operativas vinculadas al control de accesos y a los mecanismos de venta de entradas.

En septiembre pasado, New 7 Wonders señaló, en un comunicado, que "los principales responsables de la toma de decisiones" a nivel del Gobierno nacional, local y del Congreso peruano "han recibido desde hace tiempo" sus propuestas para "implementar un plan estratégico de transformación de Machu Picchu".

"La permanencia, justificable y creíble, de Machu Picchu como una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo bajo nuestra jurisdicción depende de ello, lo cual sigue siendo nuestro objetivo primordial", remarcó el comunicado.

Al respecto, recordó que Machu Picchu fue elegida por votación popular en internet en 2007 como una de las Nuevas 7 Maravillas del Mundo y desde entonces ha sido "un símbolo de orgullo para el Perú y un patrimonio New 7 Wonders de valor universal".

Debido a que la ciudadela es el principal atractivo turístico de Perú y atrae a más de 5.000 turistas diarios en temporada alta, las advertencias de la organización son más llamativas después del accidente entre dos trenes que se dirigían a Machu Picchu, que dejó a un centenar de turistas heridos y un motorista fallecido, la semana pasada en la región Cusco.

Recientemente, el Gobierno anunció que realizaría un nuevo estudio para determinar el aforo de Machu Picchu, cuya capacidad está fijada sen 5.600 visitantes por día en temporada alta, pese a que un estudio de 2015 determinó que el flujo sostenible de turistas no debía superar los 2.244 visitantes por día.