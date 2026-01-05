Pakistán y China piden acciones visibles para desmantelar grupos terroristas en Afganistán

"Las dos partes (Islamabad y Pekín) hicieron un llamado a adoptar acciones más visibles y verificables para desmantelar y eliminar todas las organizaciones terroristas con base en Afganistán que continúan representando graves amenazas para la seguridad regional y mundial", dijeron los dos países.

Este lunes, los ministros de Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, y chino, Wang Yi, copresidieron la séptima ronda del Diálogo Estratégico bilateral. En el documento final, ambas potencias subrayaron que es imperativo impedir que el territorio afgano sea utilizado como plataforma para "poner en peligro a terceros países".

Además, Islamabad y Pekín reiteraron su compromiso en la lucha contra el terrorismo y en materia de seguridad, especialmente en lo relativo a las garantías para el desarrollo óptimo de la Iniciativa de la Franja y la Ruta promovida por China y de la que forma parte Pakistán.

La exigencia llega en un momento crítico para la seguridad de ambos aliados. Islamabad y Pekín reiteraron su compromiso de blindar la Iniciativa de la Franja y la Ruta, el gran proyecto de infraestructuras chino del que Pakistán es una pieza central, pero que se ha visto amenazado por la violencia.

Para China, la protección de sus ciudadanos es una prioridad absoluta tras los atentados mortales contra ingenieros y trabajadores chinos en proyectos paquistaníes. Aquellos ataques llevaron al presidente Xi Jinping a exigir al gobierno de Pakistán garantías de seguridad "concretas" para mantener el flujo de inversiones.

Pakistán acusa a los talibanes de ofrecer refugio en su territorio a miembros del grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) o talibanes paquistaníes, hermanos ideológicos de los fundamentalistas de Kabul a los que Islamabad culpa de llevar a cabo atentados terroristas en terreno paquistaní.

Los talibanes afganos niegan estas acusaciones.