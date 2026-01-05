Paralizado el tráfico aéreo en Ámsterdam por falta de pistas operativas debido a la nevada

Ante esta situación, los vuelos que se encontraban en tránsito están siendo desviados a otros aeropuertos de la región, y en su mayoría están siendo redirigidos al aeropuerto de Dusseldorf, en Alemania.

“No hay pistas disponibles”, indicó el organismo a la prensa local neerlandesa.

Por el momento, las autoridades no han precisado cuándo se espera que se normalicen las operaciones en uno de los principales nodos aéreos de Europa, aunque no se prevé que se retome el tráfico aéreo hasta al menos las 13.00 hora local (12.00 GMT).

Antes de tomar la decisión de paralizar el tráfico aéreo, el propio aeropuerto de Schiphol había confirmado esta mañana que se han cancelado este lunes alrededor de 450 vuelos debido a la nevada, una cifra superior a lo que el aeródromo había previsto ayer, y se espera que se produzcan más cancelaciones a lo largo del día.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La aerolínea neerlandesa KLM ya había anunciado ayer que hoy cancelaría al menos 124 vuelos, después de que ayer se registraran cientos de cancelaciones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tampoco circulan trenes en la región de Ámsterdam desde y hacia el aeropuerto al menos hasta las 14.00 horas (13.00 GMT), según el gestor ferroviario ProRail, que trabaja en despejar de nieve los cambios de vía.

El código amarillo está activo hoy en diez de las doce provincias neerlandesas y el servicio meteorológico señaló que “hay una alta probabilidad de tiempo peligroso, con un impacto elevado y posibles daños, lesiones o importantes molestias”.