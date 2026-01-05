Sony Honda Mobility comercializará el eléctrico Afeela 1 a finales de año en California

Las Vegas (EE.UU.), 5 ene (EFE).- Afeela, la marca de vehículos eléctricos de Sony Honda Mobility (SHM), anunció este lunes en la antesala de la Feria de Electrónica de Consumo (CES, en inglés) de Las Vegas que el primer automóvil de la compañía empezará a comercializarse en California a finales de este año.