Bruselas acoge con satisfacción el acuerdo de OCDE sobre impuesto mínimo a multinacionales

"Se trata de una medida positiva que estabiliza el sistema global de impuestos mínimos, simplifica las normas, garantiza la equidad y mantiene la competitividad de las empresas", sostuvo la Comisión en un comunicado.

Este lunes, más de 145 países y jurisdicciones dieron su visto bueno para las reglas de aplicación del impuesto mínimo a las multinacionales, que se lleva años negociando, y que incluyen un mecanismo particular de exención para las compañías estadounidenses ante la amenaza de Washington de quedarse fuera del dispositivo.

Según Bruselas, el trato "salvaguarda la tributación mínima efectiva de las empresas multinacionales y mejora la seguridad jurídica y la previsibilidad para las empresas europeas, a la vez que refuerza la estabilidad del sistema tributario internacional".

Además, la CE destacó que el acuerdo "destaca el valor de una sólida cooperación multilateral y contribuye a salvaguardar la igualdad de condiciones en la tributación global".

La Comisión añadió que supervisará "la aplicación eficaz y coherente del Segundo Pilar en la UE" y, paralelamente, "seguirá trabajando para simplificar y racionalizar las normas fiscales para las empresas con el fin de reducir la carga administrativa y preservar la integridad del marco.