Canadá se alinea con Europa y apoya la soberanía de Dinamarca ante las amenazas de Trump

"Canadá siempre apoyará la soberanía e integridad territorial de Dinamarca, incluida Groenlandia", afirmó Carney durante su reunión y en un mensaje que posteriormente colgó en sus redes sociales.

En un comunicado, Carney insistió en que "el futuro de Groenlandia será determinado por Groenlandia y Dinamarca. Canadá seguirá trabajando con Dinamarca, Groenlandia y otros socios en nuestra común responsabilidad con la seguridad y resiliencia del Ártico".

Al mismo tiempo que Carney se reunía en París con Frederiksen, el Gobierno canadiense anunció que la gobernadora general del país, Mary Simon, que actúa como jefa de Estado en representación del monarca británico, y la ministra de Exteriores, Anita Anand, visitarán Groenlandia a principios de febrero.

Durante su visita a Groenlandia, Anand y Simon, quien es una indígena del Ártico canadiense, abrirán el primer consulado de Canadá en el territorio administrado por Dinamarca.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La declaración de Carney se produce poco después de que, este martes, los gobiernos de España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Polonia y Dinamarca emitiesen un comunicado en defensa de la soberanía de Groenlandia tras las declaraciones del presidente de EE.UU., Donald Trump, en las que afirmó su deseo de hacerse con el territorio.