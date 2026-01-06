Condenado a otros 1,5 años de cárcel un exlíder izquierdista turco por insultos a Erdogan

La sentencia se refiere a declaraciones hechas por Demirtas en dos mítines celebrados entre 2013 y 2016 en las provincias de Mersin y Diyarbakir, y se suma a las varias condenas por discursos políticos, algunas en revisión, que ya pesan sobre el exlíder izquierdista.

Demirtas fue encarcelado en noviembre de 2016 y condenado en 2024 a 42 años de cárcel por "incitación al terrorismo", pese a varias sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que consideran el juicio una vulneración de sus derechos y han exigido su puesta en libertad.

El político, candidato a la presidencia de Turquía en 2015 y líder del partido izquierdista prokurdo HDP (hoy DEM) hasta 2018, cumple condena en la prisión de Edirne en el extremo oeste de Turquía y no acudió al juicio de hoy, celebrado en Mersin.

Su defensa recordó que el Tribunal Supremo de Turquía ya había anulado una condena a 3,5 años de cárcel por "insultos al presidente" durante un discurso político en Estambul en 2015, y pidió que el actual juicio se fusionara con aquel, ahora en revisión.

El tribunal rechazó tanto esta petición como otra de aplazar la sesión y condenó a Demirtas por los discursos de Mersin y Diyarbakir, en un caso que en 2024 se había fusionado con otras acusaciones por mítines en Ankara y Mardin, no tratados hoy.