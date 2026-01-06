Decomisan 2,2 toneladas de droga en provincia ecuatoriana fronteriza con Colombia

El hallazgo se dio en medio de las operaciones que realizan las Fuerzas Armadas para "fortalecer el control territorial en la frontera norte del país", lo que permitió a los soldados encontrar la lancha, que en su interior tenía cuarenta bultos con cincuenta paquetes de droga.

En el operativo no hubo detenidos, ya que los ocupantes de la embarcación huyeron "y se internaron en la selva" al percatarse de la presencia militar.

El Ministerio de Defensa señaló que también se decomisó la embarcación y un motor fuera de borda, "infraestructura utilizada por estas organizaciones para el transporte ilegal de droga a través de los ríos de la frontera norte".

De acuerdo a los cálculos de la cartera de Estado, la droga estaría valorada en 5,5 millones de dólares, lo que representa "un golpe" para los grupos criminales vinculados al narcotráfico trasnacional que operan en la zona.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, con varios puertos en sus costas y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.

En 2025, las fuerzas de seguridad decomisaron 214,53 toneladas de droga, 80 menos de las que se reportaron en 2024, cuando se contabilizó una cifra récord de 294,61 toneladas, de acuerdo a datos oficiales.