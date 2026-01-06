EEUU agradece a Argentina cooperación contra el narcoterrorismo y dialogan sobre Venezuela

Durante una charla telefónica entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y el canciller argentino, Pablo Quirno, ambas naciones "discutieron sobre la operación militar llevada acabo en Venezuela", de acuerdo con un comunicado del Departamento de Estado difundido este martes.

El comunicado agregó que Rubio agradeció a Argentina por "la continua cooperación para enfrentar el narcoterrorismo y fortalecer la seguridad" de la región.

Antes de la comunicación entre los representantes de ambos países, el Gobierno argentino respaldó oficialmente la operación estadounidense que derivó en la captura de Nicolás Maduro, valorando la "decisión y determinación" de EE.UU. en las acciones en Venezuela y calificando al depuesto presidente como un "dictador" y líder de una organización terrorista, según un comunicado difundido por la Cancillería y replicado ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

En 2025, Estados Unidos y Argentina firmaron un acuerdo marco económico que apunta a profundizar el comercio y las inversiones bilaterales, en línea con la agenda de liberalización impulsada por el presidente argentino, Javier Milei, y que ha sido cuestionada por sectores políticos y sindicales en Argentina por priorizar los intereses de empresas extranjeras y avanzar en compromisos económicos sin pasar por el Congreso.

Al contrario de Argentina, otras naciones de la región como México, Colombia, Brasil, Uruguay y Chile han rechazado públicamente la acción militar unilateral encabezada por Estados Unidos en Caracas para la detención de Maduro y su posterior traslado a una prisión federal de Nueva York, considerando la misma como una amenaza para soberanía y la democracia regional.