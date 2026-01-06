Español De Miranda conquista la ciudad colombiana Manizales y se va por la puerta grande

El parte médico confirmó fractura abierta de tibia y peroné de la pierna izquierda y cornada en el muslo derecho del colombiano, ante una plaza casi llena y en una jornada marcada por la lluvia en la que se corrieron toros de la ganadería Santa Bárbara que pasta en inmediaciones de Bogotá.

El encierro tuvo una impecable presentación y juego dispar.

La tarde abrió con el toro Auténtico Dije, sin mayor fondo de bravura. Sus raptos de casta terminaron opacados por la distracción y la falta de continuidad que se constituyeron en común denominador.

El español Román Collado logró cuajar dos buenas series de derecha. El mal uso de la espada hizo olvidar lo rescatable de un turno en blanco.

El segundo de la tarde hizo historia, De Miranda lo elevó a esa categoría con una faena digna de entrar en los anales de la Monumental porque hubo belleza y pies firmes, pero, ante todo, hondura y profundidad.

Los tendidos se fueron contagiando de admiración hasta terminar rendidos ante ese hombre de Corinto y oro del que poco conocían, el mismo que los puso en trance ante este Serrano, número 111 de la ganadería de la familia Barbero, premiado con la vuelta al ruedo.

En cambio el tercero se fue por la puerta de atrás, no tuvo fondo y por lo único que se le recordará es por coger a De Castilla y causarle una fractura en la parte inferior de la pierna izquierda más una cornada en la derecha, luego de que el torero de Medellín intentará hacer un quite al banderillero Iván Dario Giraldo, tras un par.

Román se hizo cargo del deslucido ejemplar en faena de trámite en los medios frente al que poco o nada aportó el de Santa Bárbara.

De Miranda vino, por cambio de turno, a lidiar al cuarto de la tarde y a soportar un chaparrón de esos que caen en esta ciudad, capital del departamento colombiano de Caldas.

Como si el piso no estuviera hecho un pozo, el de Huelva hizo una faena de temple y mando a la que el buen ejemplar de Santa Bárbara supo corresponder. Otra oreja y el grito de '¡torero!, ¡torero!, ¡torero!' por parte del público.

El sexto fue el menos potable. De Miranda lo intentó todo, pero era imposible.

Toros de Santa Bárbara. De excelente presentación y desigual comportamiento. El segundo fue premiado con la vuelta al ruedo.

Román. Purísima y azabache. Tibias palmas, palmas y silencio.

David de Miranda. Corinto y oro. Dos orejas, una oreja tras aviso y ovación tras petición.

Juan de Castilla. Sangre de toro y oro. Pasó a la enfermería tras ser cogido por el primero de sus toros.