La Fiscalía sospecha que incendio que causó el apagón en Berlín pudo ser acto terrorista

Según confirmó a EFE la Fiscalía, sus investigadores bajaran una serie de sospechas relacionadas con diferentes delitos entre los que figuran "pertenencia a organización terrorista", "sabotaje anticonstitucional", "incendio provocado" y "perturbación del funcionamiento de empresas públicas".

El pasado sábado un incendio provocado contra la infraestructura eléctrica de Berlín dejó a 45.000 hogares sin luz en el suroeste de la ciudad, un acto que fue reivindicado por un grupo de extrema izquierda autodenominado 'Grupo Volcán' y conocido por las autoridades por anteriores ataques similares.

El 'Grupo Volcán' ya se atribuyó el pasado mes de agosto una quema de cables de la red ferroviaria en el oeste de Alemania que causó restricciones significativas entre las ciudades de Düsseldorf y Duisburgo.

Dicho grupo también se atribuyó diferentes ataques recientes, entre ellos uno contra la gigafactoría del fabricante estadounidense de coches eléctricos Tesla, situada en el extrarradio de Berlín.

Stromnetz Berlin, la empresa responsable de la red de electricidad en la capital germana, indicó que el reabastecimiento eléctrico de todos los usuarios afectados se producirá el jueves.

Entre tanto, las labores de reparación han permitido restablecer la electricidad en miles de hogares, pero, según la compañía, unos 25.500 usuarios en el suroeste de Berlín permanecen este martes sin electricidad.

Entre tanto, Berlín ha pedido la asistencia de las Fuerzas Armadas de Alemania, que ha desplegado efectivos de su mando territorial de Berlín en las labores de asistencia a la población afectada.

La Policía también mantiene un dispositivo de unos 300 agentes en los distritos afectados del suroeste berlinés: Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee y Lichterfelde.