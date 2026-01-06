Localidad mediterránea de Saint-Tropez se prepara para el último adiós a Brigitte Bardot

El funeral tendrá lugar por la mañana en la iglesia Notre-Dame de l'Assomption, en una ceremonia privada a la que solo se puede acceder con invitación y a la que está previsto que solo asistan sus allegados y amigos.

Posteriormente será inhumada en el cementerio marino de Saint-Tropez, bajo la ciudadela y frente al Mediterráneo, donde reposan también su padre y su primer marido, Roger Vadim, el realizador de 'Et Dieu.. créa la femme' (Y Dios creó a la mujer), que en 1956 con solo 22 años la catapultó al estrellato y la consagró como mito sexual a la altura de iconos como Marilyn Monroe o Sophia Loren.

Los lugareños y visitantes podrán seguir el funeral y el entierro desde el puerto y la céntrica plaza de las Lices de la localidad, donde se han instalado pantallas gigantes. Y, por la tarde, habrá un homenaje público en el "prado de los pescadores", una ladera verde entre el pueblo y el cementerio.

Toda la ceremonia de adiós será "sin pretensiones", insistió su Fundación, que solicitó a los asistentes que lleven ramos de flores silvestres "sencillos y coloridos" y que vistan de oscuro, como guiño al negro que Bardot usó durante años como luto por los animales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La presidenta del partido de extrema derecha francés Agrupación Nacional, Marine Le Pen, con quien Bardot mostró sus afinidades ideológicas, anunció que acudirá al homenaje "a título personal y amistoso". Su viudo, Bernard d'Ormale, fue asesor de su padre, Jean-Marie Le Pen.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Palacio del Elíseo se ofreció a organizar un homenaje en su honor, similar a los celebrados anteriormente para Johnny Hallyday, Charles Aznavour o Jean-Paul Belmondo. Sin embargo, su viudo declinó la oferta, al igual que hizo antes la familia de Alain Delon.

Como homenaje a esta mujer que representó una versión de la feminidad que resultaba rompedor, y llegó a convertirse en un símbolo de la emancipación sexual a mediados del siglo XX, D'Ormale y la Fundación Brigitte Bardot (FBB) pidieron la creación de una secretaría estatal para el bienestar animal.

La FBB subrayó la convicción de su fundadora, que abandonó la primera línea de la fama cinematográfica a los 39 años para "dedicar su notoriedad y toda su determinación al servicio de los animales y de los más vulnerables".

Bardot también se volvió una voz crítica del feminismo contemporáneo, y se posicionó en favor de los actores franceses Gerard Depardieu y Nicolas Bedos, condenados por agresión sexual, al tiempo que arremetió contra el fenómeno del "#MeToo" a partir de 2018. Dijo entonces que algunas de las acusaciones contra hombres eran "hipócritas", con el argumento de que muchas actrices "calientan a los productores para conseguir un papel".

Fue condenada en cinco ocasiones por injurias e incitación al odio de carácter xenófobo y homófobo entre 1996 y 2021, particularmente contra minorías musulmanas.

Brigitte Bardot llegó a ser un tiempo el rostro de toda Francia, algo que rozó la literalidad cuando, en los años 60, fue la primera persona en servir de modelo para un busto de Marianne, la alegoría nacional francesa.

Pero la figura de Bardot, también conocida por las siglas 'BB', resonó con particular fuerza en Saint-Tropez, un pueblo de pescadores en su origen que alcanzó la fama internacional con "Y Dios creó a la mujer", dónde se rodó y dónde la actriz compró una casa conocida como 'La Madrague', donde residió buena parte de su vida y murió a los 91 años, el pasado 28 de diciembre.

Saint-Tropez, en cuyo Ayuntamiento ondea la bandera a media asta y tiene la fachada adornada con dos fotos de la actriz, le devolvió el afecto con una estatua que se erigió en su honor en 2017, y que la representa bañada en oro y reposada sobre una gran concha marina.