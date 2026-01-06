Secuestran a cinco policías de permiso por Navidad en el noroeste de Colombia

Según explicó el comandante del Departamento de Policía Norte de Santander, el coronel Jorge Andrés Bernal Granada, los uniformados se movilizaban como pasajeros en un bus de servicio público cuando fueron interceptados hacia las 4.30 hora local (9.30 GMT).

"Fueron interceptados por tres sujetos que se movilizaban en dos motocicletas, quienes los obligaron a descender del vehículo y posteriormente los llevaron con rumbo desconocido", señaló el oficial en un video, en el que no aclaró si los asaltantes formaban parte de algún grupo criminal.

Los secuestrados fueron los patrulleros José Ricardo Carrillo, Carlos Eduardo Barrera, Edwin Fabián Manosalva, Ramón Alberto Coronel Medina y Daniel de Jesús Granada Quiroz, quienes estaban volviendo a Cúcuta, capital de ese departamento, para retomar su labor.

"Desde el momento en que se tuvo conocimiento de lo ocurrido, la Policía Nacional, en coordinación con las Fuerzas Militares y las autoridades judiciales, activó un dispositivo especial de búsqueda y verificación con el fin de lograr la pronta ubicación y liberación de los uniformados, garantizando su integridad física", indicó la institución en un comunicado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En Norte de Santander se encuentra el Catatumbo, una región en la frontera entre Colombia y Venezuela, golpeada por la violencia armada y la presencia de grupos ilegales, donde persisten enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según el procurador colombiano, Gregorio Eljach, en 2025 al menos 163 personas fueron asesinadas en el Catatumbo y más de 84.000 se vieron forzadas a desplazarse por la violencia de esa región.