Una falsa amenaza de bomba paraliza "momentáneamente" operaciones de aeropuerto dominicano

La situación se presentó en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), en la provincia de Santo Domingo, cuyos operadores recibieron una amenaza de bomba que motivó la activación inmediata de los protocolos de seguridad correspondientes y una paralización momentánea de las operaciones aéreas en el aeropuerto, dijo a EFE en una nota la empresa arrendataria del aeródromo, Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI.

"La situación fue atendida de manera oportuna y coordinada por el aeropuerto, la aerolínea, en conjunto con el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (Cesac)", aseguró la información.

La amenaza obligó al aeropuerto a desviar -como medida preventiva- un vuelo de JetBlue a la ciudad de Santiago y otro de United a Punta Cana, principal polo turístico de República Dominicana.

"Se siguieron todos los procedimientos establecidos y, actualmente el aeropuerto se encuentra operando con total normalidad", destacó la empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI.

La firma operadora aseguró que, tras determinarse que fue una falsa alarga y que no había ningún elemento de riesgo para el vuelo de Copa, se levantó la alarma.

"Los pasajeros están siendo atendidos por la aerolínea, y el evento está en proceso de investigación por el Cesac, quien oportunamente dará mayores detalles", concluyó la nota.