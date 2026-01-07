Agricultores belgas anuncian acciones esta semana por posible luz verde a acuerdo Mercosur

Las acciones de "bloqueo", a iniciativa de la Federación de jóvenes agricultores de Bélgica, afectarán a "distintos lugares estratégicos" de la red de carreteras, principalmente en el sur del país, según indicó la agencia Belga.

La anterior protesta agrícola en Bélgica tuvo lugar el pasado 18 de diciembre, cuando miles de representantes del sector agrario de la UE se manifestaron en Bruselas contra los recortes de la Política Agrícola Común (PAC) y los acuerdos comerciales como el de Mercosur, al considerar que no incluyen salvaguardas suficientes ni establecen una reciprocidad con los estándares que se exigen a los productos europeos, entre los más avanzados del mundo.

Los agricultores denuncian además el riesgo de perturbaciones en los mercados y la competencia desleal.

La acción responde a la posible firma del acuerdo el próximo 12 de enero en Paraguay.

Este mismo miércoles la Comisión Europea ha convocado una reunión extraordinaria en la que participan los ministros de Agricultura de la UE para abordar la situación del sector agrario.

También el pasado 18 de diciembre tuvo lugar una cumbre europea en la que se descartó que el acuerdo con Mercosur se pudiera firmar en Brasil el fin de semana del 20 y 21 de ese mes, fecha inicial prevista, ante el bloqueo de Francia e Italia.

En su lugar, se apuntó al próximo 12 de enero para celebrar la firma en Paraguay, a expensas de convencer a París y Roma, presionadas por sus respectivos sectores agrícolas.

Los embajadores permanentes de la UE tienen previsto tomar una decisión sobre ese asunto el próximo viernes.

Bruselas ha ofrecido esta semana un aumento de los recursos de la PAC en el próximo periodo presupuestario para tratar de calmar los ánimos del sector.