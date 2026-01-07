Casa Quito: experiencia inmersiva para enamorarse de la capital de Ecuador en seis minutos

Y es que, en una pantalla LED inmersiva de cuatro lados: dos laterales, uno posterior y el techo, un vídeo inmersivo 3D lleva al turista por la ciudad moderna, por la biodiversidad del bosque nublado del Chocó andino, por el teleférico, museos e iglesias, así como por las estrechas calles del centro histórico.

'Casa Quito' es la puerta de entrada a la 'Casa Warner', una experiencia inmersiva de entretenimiento que reúne en un solo lugar escenarios y personajes icónicos de sus franquicias más famosas.

Imágenes de sitios emblemáticos de Quito, como el monumento a la Mitad del Mundo, a cuyos pies corre una línea amarilla que representa la división de los hemisferios norte y sur, o de los volcanes que rodean la ciudad, se entrelazan con vistas del Panecillo, la montaña que se eleva sobre el centro histórico de la ciudad, coronada por una inmensa escultura de la virgen.

También se disfruta de exteriores e interiores de las majestuosas iglesias del centro de Quito, declarado por la Unesco como patrimonio de la humanidad desde 1978.

Un recorrido por el Metro recientemente inaugurado y por diversas manifestaciones de arte y gastronomía convierten 'Casa Quito' en un prólogo sensorial de lo que el turista puede encontrar al visitar la capital de Ecuador.

Este sitio promete revolucionar la manera en que se promociona un destino: "Es un aterrizaje a la innovación que conecta con otro tipo de sensaciones en la mente del turista", según Alejandra Ordóñez, gerente de Quito Turismo, la agencia municipal de promoción turística de la ciudad.

La gerente espera que el turista que pase por 'Casa Quito', recorra después, con una mirada diferente, los sitios que vio en las pantallas.

Un año ha pasado desde que se gestó la idea de 'Casa Quito', que se inauguró en la noche del martes en el centro norte de la capital, en el concurrido Centro Comercial Iñaquito (CCI), donde estará hasta marzo antes de ser trasladada a Colombia y Perú.

Un colibrí que aparece, revolotea y desaparece en varias tomas del vídeo pone la "magia" a la pieza, que busca posicionar a Quito como una ciudad de entornos patrimoniales, culturales y naturales que envuelve al visitante y lo transporta a un Quito vibrante, mágico y sorprendente.

Ordóñez señaló que trabajarán durante 22 meses con 'Casa Warner', para luego avanzar con el proyecto por separado en distintas ciudades.

Un llamativo elemento de 'Casa Quito' es la alianza con Warner Bros, que aporta su sello de fantasía y espectacularidad. Dicha alianza también tiene un objetivo estratégico porque "nos aporta mucho en términos económicos y de posicionamiento", comentó Ordóñez.

Así, 'Casa Quito' no solo se consolida como un atractivo turístico, sino como una apuesta de la capital ecuatoriana que trasciende lo convencional y busca posicionarse como un destino innovador a través de las emociones.