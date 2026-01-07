EEUU suma a Venezuela y Cuba a la lista de 25 nuevos países con fianzas para pedir visados

El cambio tendrá lugar a partir del 21 de enero y en ese listado ampliado están naciones como Argelia, Angola, Gabón, Nepal, Senegal, Zimbabue o Uganda.

Cualquier ciudadano o persona que viaje con un pasaporte emitido por uno de esos países y que sea eligible para un visado B1 o B2 deberá depositar una fianza de 5.000, 10.000 o 15.000 dólares, una cantidad que se determinará en el momento de la entrevista con el candidato.

El visado B1 permite el viaje por motivos de negocios y el B2 autoriza la entrada con fines turísticos, personales o médicos. En total, la lista suma ahora 38 países, la mayoría en África.

El Departamento de Estado especificó el martes que la fianza no garantiza la emisión del visado y señaló que si alguien paga la tarifa sin la indicación de un trabajador consular ese dinero no será reembolsado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Como condición de la fianza, quienes hayan depositado la misma deben entrar y salir del país a través del aeropuerto internacional Washington Dulles, el John F. Kennedy de Nueva York o el Logan de Boston.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

No cumplir con ese requisito, según se advierte, podría resultar en la denegación de la entrada o provocar que la salida no quede debidamente registrada.

El digital Axios señala que el Departamento de Estado no ha especificado si la inclusión de Venezuela está relacionada con la operación militar que resultó en la captura de Nicolás Maduro.

El arresto del depuesto líder venezolano, que se encuentra ahora en una prisión de Nueva York, tuvo lugar el 3 de enero en Caracas junto a su esposa, Cilia Flores.

La acusación formal imputa a Maduro entre otros cargos los delitos de conspiración para cometer narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína, de los que él se ha declarado no culpable.

Tras el operativo que dio con su captura, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que Cuba "siempre ha sobrevivido gracias a Venezuela" y destacó que ahora la isla "está a punto de caer".

El Ejecutivo no ha justificado la inclusión de ninguno de los países añadidos.

La semana pasada Washington había añadido siete a la lista de naciones cuyos titulares de pasaportes deben depositar fianza - Bután, Botsuana, la República Centroafricana, Guinea, Guinea-Bisáu, Namibia y Turkmenistán -, por lo que hasta esta última comunicación había solo 13 naciones afectadas.