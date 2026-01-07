Mundo
El viernes 9, día clave para el acuerdo de la UE con el Mercosur

Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.
BRUSELAS, Bélgica. La Comisión Europea reiteró hoy que espera firmar “pronto” el acuerdo comercial con los países latinoamericanos del Mercosur gracias a los “progresos” en las negociaciones entre europeos y a pesar de la preocupación de los agricultores. Este viernes 9 habrá una reunión clave entre los líderes europeos y que definirá el futuro del pacto de asociación más grande del mundo.

Por AFP

La portavoz de la Comisión, Paula Pinho, no confirmó la fecha del 12 de enero prevista para aprobar este tratado de libre comercio con el bloque sudamericano, formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Sin embargo afirmó que la Unión Europea está en la “buena senda” gracias a las “discusiones” dentro de los Veintisiete, al “trabajo” y a los “progresos”.

Antes de viajar a América Latina, la presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen debe primero obtener el visto bueno de los Estados miembros por mayoría cualificada.

Reunión en Bruselas

Esta votación podría tener lugar el viernes 9 durante una reunión entre los representantes de los Veintisiete. Antes, los ministros de Agricultura de los países europeos están convocados a una reunión especial el miércoles en Bruselas.

En el orden del día hay el acuerdo con el Mercosur, pero también el futuro de la política agrícola común, también en el centro de las preocupaciones de los agricultores.