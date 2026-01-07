Francia prepara "represalias" para responder con europeos frente a EEUU por Groenlandia

En una entrevista en la emisora France Inter, el jefe de la diplomacia francesa mantuvo que "sea cual sea la forma y el origen de la intimidación", el Ministerio de Exteriores francés ha comenzado a trabajar "para prepararnos para tomar represalias, para responder, y no para responder solos".

El objetivo de ser "convincentes e impactantes" frente al fin del presidente estadounidense, Donald Trump, de anexionarse Groenlandia incluso por la fuerza.

Barrot precisó que Francia compartirá su plan, que estará terminado "en los próximos días", con sus socios europeos, ya que "ante estas señales de intimidación" París quiere actuar, pero en coordinación con ellos, subrayó.

Señaló que tendrá ocasión de debatir esta tarde sobre este asunto con sus homólogos alemán y polaco, con los que Francia forma "un tríptico, un trío con capacidad para influir en Europa".

Pese a todo, Barrot opinó que Estados Unidos "está muy comprometido con la Alianza Atlántica, con la OTAN", de la que forma parte Groenlandia como territorio autónomo de Dinamarca, y desveló una conversación telefónica que mantuvo ayer con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien, según dijo, le aseguró que Washington descartaba una opción militar en la isla.

"Descartó la idea de que lo que acaba de ocurrir en Venezuela pudiera ocurrir en Groenlandia", afirmó el jefe de la diplomacia francesa, en alusión a la operación militar estadounidense llevada a cabo el sábado pasado en el país latinoamericano para capturar a Nicolás Maduro y su esposa, con la intención de tomar el control del país.

Trump estaría dispuesto a comprar Groenlandia, según confirmó la víspera Rubio a un grupo de legisladores, y agregó que sus asesores preparan un plan actualizado para encontrar la vía de adquirir el territorio, de acuerdo con medios estadounidenses.

Desde el inicio de su mandato en 2025, Trump ha insistido en diferentes ocasiones sobre la posibilidad de tomar el control de la isla y la polémica tomó fuerza esta semana después de que uno de sus principales asesores, Stephen Miller, durante una entrevista no descartase la posibilidad de tomar por la fuerza el territorio.

Groenlandia, un extenso territorio poco poblado administrado por Dinamarca, ha rechazado de plano la idea de ser parte de Estados Unidos, y líderes europeos —incluidos los de Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y el Reino Unido— respaldaron a Copenhague al afirmar que la isla "pertenece a su pueblo" y que solo este y Dinamarca pueden decidir su futuro.