La UE dice que lanzamiento de misiles balísticos norcoreanos amenaza la paz en la región

"El lanzamiento de múltiples misiles balísticos el 4 de enero de 2026 constituye una clara violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y del Derecho internacional", afirmó en redes sociales la portavoz comunitaria de Exteriores, Anitta Hipper.

La portavoz de la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, agregó que esas acciones, "suponen una escalada de tensión, amenazan la paz y la estabilidad en la región", por lo que la UE "insta a Corea del Norte a que retome el diálogo y la vía diplomática".

El Ejército norcoreano realizó una prueba con misiles hipersónicos el domingo, el mismo día en que los ejércitos de Japón y Corea del Sur identificaron el lanzamiento de al menos dos proyectiles hacia el mar de Japón (llamado mar del Este en las dos Coreas), según informó la agencia estatal de Corea del Norte KCNA.

Los misiles "alcanzaron sus objetivos a 1.000 kilómetros del mar del Este de Corea", detalló el medio estatal.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El líder norcoreano, Kim Jong-un, que supervisó el ejercicio, hizo un llamamiento a "mejorar continuamente las capacidades militares" del país para reforzar la disuasión, algo "necesario" a raíz de "la reciente crisis geopolítica y los complicados acontecimientos internacionales".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

KCNA no dio más detalles sobre la crisis a la que Kim se refería, si bien la prueba fue realizada al día siguiente del ataque aéreo de Estados Unidos contra Venezuela y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, la diputada Cilia Flores, una operación que fue condenada por Pionyang.

Se trata del primer lanzamiento del año realizado por Corea del Norte.