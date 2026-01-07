Petro y Trump dialogan por primera vez tras las últimas amenazas de EE.UU. a Colombia

Fuentes de la Cancillería colombiana confirmaron a EFE la conversación entre los presidentes, que duró más de 40 minutos.

En un discurso ante miles de personas que llenaron hoy la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, en una concentración en "en defensa de la soberanía" tras las amenazas de su homólogo estadounidense, Petro dio algunas pistas sobre el contenido y el tono de la conversación.

"En medio del debate de estos dos, tres días que se ha desatado, hoy traía un discurso y tengo que dar otro. Eso no es fácil. El primer discurso era bastante duro", manifestó Petro en aparente referencia a la conversación con Trump.

Petro convocó esta conversación en medio de una guerra verbal con Trump, quien el pasado domingo comentó a periodistas a bordo del Air Force One que, al igual que Venezuela, "Colombia también está muy enferma".

En referencia a Petro, Trump dijo entonces que el país está "gobernado por un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos y eso es algo no va a estar haciendo por mucho tiempo".

Al ser preguntado si eso significa que podría haber una operación en Colombia, como la que se hizo en Venezuela contra Maduro, respondió: "a mí me suena bien eso".

El presidente colombiano reaccionó con otra amenaza, de volver a tomar las armas si es necesario, como en sus años de guerrillero del M-19, para defender la soberanía de la "amenaza ilegítima" de Trump.

Según dijo Petro hoy en su discurso, "políticos que son responsables de tener relaciones con el narcotráfico y de haber hecho trizas la paz" de Colombia, "engañaron a Trump" al vincular al mandatario colombiano con mafias para ponerlo en su contra y provocar una crisis con Estados Unidos.

"Pues esos mismos son los responsables de esta crisis, llamémosla diplomática por ahora, verbal, por ahora, que ha estallado entre Estados Unidos y Colombia", subrayó el presidente.

Según el mandatario, sus enemigos "parece que quisieran que llegaran los helicópteros aquí como en Caracas y nos tiraran unos misilazos", como ocurrió el sábado en Caracas cuando fueron capturados Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Trump dijo, tras la llamada telefónica, que contempla reunirse con Petro en medio de las tensiones entre ambos Gobiernos por las reiteradas críticas del republicano al mandatario colombiano y el rechazo de Bogotá al operativo militar estadounidense en Venezuela.