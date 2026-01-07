Tailandia acogerá el debut de Tomorrowland en Asia entre el 11 y el 13 de diciembre

La compañía belga que produce el festival ha lanzado la página web oficial de la edición tailandesa, así como redes sociales para seguir las informaciones relacionadas con este evento, que espera reunir cada día a unas 50.000 personas.

Tomorrowland abrirá este jueves un registro preliminar para quienes estén interesados, aunque la venta de boletos no arrancará hasta el 7 de marzo, mientras que las reservas de paquetes de hospedaje estarán disponibles a partir del 28 de febrero.

Los precios de los boletos oscilan entre los 5.100 y los 20.200 bats (entre 160 y 650 dólares o entre 140 y 550 euros), dependiendo del número de días con entrada al espectáculo y de la calidad de los espacios que se reserven.

Hasta ahora, los artistas invitados no han sido anunciados pero los organizadores prometen darlos a conocer pronto.

En un anuncio conjunto entre la compañía europea y el Gobierno de Tailandia, se ha lanzado una campaña de promoción para atraer a los seguidores de este espectáculo bajo la promesa de que la edición de 2026 se celebrará en un espacio "donde la música y la naturaleza bailarán juntas bajo las palmas".

El festival tendrá lugar en el llamado Valle de la Sabiduría, situado en la provincia de Chonburi, a unos 20 minutos del centro de Pattaya y a unos 150 kilómetros al sur de Bangkok.

A finales de agosto pasado, el Gobierno tailandés aprobó un presupuesto de 61,5 millones de dólares para la celebración anual hasta 2030 de Tomorrowland, como parte de la apuesta del país para atraer cada vez a más visitantes extranjeros.

Tailandia recibió en 2025 a 32,9 millones de turistas internacionales, una caída del 7,23 % respecto a 2024, y prevé subir hasta los 36,7 millones en 2026, todavía por debajo de su récord de 40 millones alcanzado antes de la pandemia por covid-19.