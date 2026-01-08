Argentina: se desprendió el vidrio de un balcón y cayó sobre un hombre que estaba en un bar

Se hizo viral en redes sociales el video del accidente que sufrió un hombre que estaba sentado en un bar. Ocurrió en Palermo, Argentina.

El hecho ocurrió en la cafetería y panadería Candela, ubicada en la esquina de las calles Ciudad de la Paz y Newbery. El local se encuentra en la planta baja de un edificio, desde cuyo balcón se desprendió el panel de vidrio.

Las cámaras de la zona registraron el momento del impacto. En las imágenes se observa al cliente sentado en la vereda, consumiendo una bebida, cuando de manera repentina se desploma sobre él un blíndex de 1x1 que pertenecía al balcón del edificio situado sobre el comercio. El video del impactante momento fue difundido por TN.

Tras el golpe, la víctima quedó inconsciente y con heridas visibles.

Asistencia médica y estado de la víctima

Las personas que presenciaron el episodio solicitaron de inmediato una ambulancia. Minutos después, personal del SAME arribó al lugar y comenzó a asistir al hombre herido.

Los médicos constataron un sangrado importante en la cabeza y en el brazo izquierdo. Posteriormente, le diagnosticaron un traumatismo cortante en el antebrazo izquierdo, que provocó la ruptura de tres tendones, y un traumatismo en la cabeza.

Pese a la violencia del impacto y la gravedad de las lesiones, los profesionales informaron que el hombre se encuentra fuera de peligro. Fue atendido en el lugar por el SAME, según las imágenes difundidas por TN.

Intervención de bomberos y retiro de otro panel

Poco después del hecho, también se hizo presente en el lugar personal de Bomberos de la Ciudad. Los efectivos ingresaron al edificio desde donde se había desprendido el vidrio con el objetivo de prevenir nuevos incidentes.

Dentro del inmueble, los bomberos detectaron un segundo panel de blíndex, de las mismas dimensiones que el que cayó sobre la víctima. Este vidrio se encontraba astillado y ubicado junto al espacio vacío desde el que se había desprendido el primer panel.

Ante el riesgo potencial, los bomberos procedieron a retirarlo de manera preventiva.

Situación del departamento y del propietario

El departamento al que pertenecían los paneles de vidrio se encontraba deshabitado al momento del incidente. Según se informó, el propietario de la unidad reside en la provincia de Corrientes.

Debido a la ausencia del dueño, fue el encargado del edificio, quien tenía la llave del departamento, el que facilitó el acceso a los bomberos para que pudieran ingresar y retirar el segundo blíndex.

Hasta el momento no se sabe si el propietario del departamento se puso en contacto con la víctima ni si se iniciaron acciones legales a raíz del incidente. No trascendieron, por ahora, detalles sobre posibles medidas judiciales o administrativas vinculadas a lo ocurrido.