El Ejército israelí mata a una niña de 11 años en el norte de Gaza

La niña, llamada Hamsa Nidal Samir Hoso, fue alcanzada por fuego israelí en la zona de Faluya, al oeste de Yabalia, una localidad cercana a la llamada línea amarilla, la divisoria que marca el territorio controlado por Israel y que supone algo más de la mitad del total de Gaza.

El tío de la niña, Masoud Hoso, explicó a EFE que el ataque ocurrió sobre las cinco de la madrugada y que el padre de la menor lleva desaparecido dos años.

Además, los servicios de ambulancias de Gaza informaron de un menor de unos 15 años herido en el abdomen en el este del barrio de Zeitún de la ciudad de Gaza por disparos de vehículos israelíes estacionados detrás de la línea amarilla, en la zona controlada por Israel.

Prácticamente a diario se registran muertos en Gaza por fuego israelí, en un contexto de alto el fuego vigente desde el pasado 10 de octubre entre Israel y Hamás, que denuncia constantemente violaciones israelíes de la tregua.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En ocasiones, los muertos son por disparos de las tropas israelíes en la zona cercana a la línea amarilla que divide la Franja, al este de la cual está el Ejército israelí, y en otros casos se trata de ataques aéreos dentro del territorio no controlado por Israel.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Ejército israelí suele justificar los ataques diciendo que son personas que suponen una amenaza contra sus tropas o bien miembros de Hamás, aunque entre los heridos y muertos se registran mujeres y niños.

La pasada semana, tres niños de entre 11 y 15 años murieron por fuego israelí en Gaza, según reportaron fuentes locales.